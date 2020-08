Beveren peilt naar noden verenigingsleven om subsidiepot van 638.000 euro uit Vlaams Noodfonds te verdelen Kristof Pieters

13 augustus 2020

15u21 0 Beveren Verenigingen kunnen nog tot eind deze maand bij de gemeente aangeven of ze veel inkomsten zijn verloren door de coronacrisis. Beveren kreeg van de Vlaamse regering 638.585 euro steun om het verenigingsleven te ondersteunen.

Lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen zijn door de coronacrisis natuurlijk zwaar getroffen. Niet alleen in hun werking maar ook in de fondsenwerving want er kunnen amper of geen activiteiten georganiseerd worden. Daarom maakte de Vlaamse regering 87,3 miljoen euro vrij het zogenaamde noodfonds. Beveren krijgt hiervan 638.585 euro. De gemeente mag autonaam beslissing hoe de middelen worden gebruikt. In de gemeenteraad vroeg Méline Rovillard (sp.a) of het al duidelijk is hoe het geld besteed zal worden. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) wil echter rustig de tijd nemen om te kijken waar de noden liggen. “De verenigingen hebben nog tot eind deze maand de tijd om aan te geven in welke mate ze door de coronacrisis getroffen zijn”, legt hij uit. “In september gaan we dan de balans opmaken. Het makkelijkst is natuurlijk een coëfficiënt hanteren maar zo willen we het niet doen. Daarom dat we eerst een bevraging houden onder de verenigingen.”

Geen uitstel van lening

Het college had aan voetbalclub Waasland-Beveren al een uitstel verleend van één jaar voor het aflossen van haar leningen aan de gemeente. De club had hierom gevraagd omwille van de degradatie naar 1B en de coronacrisis. “Maar deze beslissing is intussen zonder voorwerp geworden omdat de club alsnog haar behoud in eerste klasse kon verzekeren”, zegt Van de Vijver. “De leningen zullen dus zoals afgesproken verder afgelost moeten worden.”

Ook geld voor armoedebeleid

In het kader van het corona-armoedebestrijdingsplan heeft de Vlaamse regering 15 miljoen euro ter beschikking gesteld voor projecten van lokale besturen gericht op kwetsbare gezinnen. Voor Beveren is een extra budget van 91.339 euro voorzien. Dit plan heeft als doel de hoogste noden te lenigen. Door de crisis hebben veel mensen inkomensverlies geleden en werden kwetsbare gezinnen extra hard getroffen.

Gemeenteraadslid Méline Rovillard (sp.a) vraagt ook hier een grondige analyse van de noden. “De kansarmoede in Beveren is in 2019 - zonder de invloed van corona –gestegen tot 12,44 %, onze gemeente zal deze middelen dus goed kunnen gebruiken.” Schepen van sociale zaken Dirk Van Esbroeck (CD&V) bevestigt dat dit onderzoek zal plaatsvinden.