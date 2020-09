Beveren onderzoekt bouwmogelijkheden in sportzone: spelersparking, verkeerspark Meerminnendam en voormalig zwembad onder de loep Kristof Pieters

16 september 2020

18u32 7 Beveren De gemeente Beveren neemt een ontwerper onder de arm die de bouwmogelijkheden in en rond de sportzone moet onderzoeken. Onder andere de spelersparking van Waasland-Beveren, het oefenterrein in de Meerminnendam en het oude zwembad worden bestudeerd. Ondertussen is beslist de verkoop van de leegstaande woningen in de Klapperstraat los te koppelen van de nieuwe tribune voor de Freethiel.

Het was al geweten dat er voorlopig geen nieuwe tribune komt in het Freethielstadion. De projectontwikkelaar trok zich terug omdat het onvoldoende rendabel was. Hij kreeg de gronden in de Klapperstraat en moest in ruil een nieuwe tribune bouwen met daarbovenop 1,2 miljoen euro. Het gemeentebestuur heeft nu besloten de verloederde tribune aan de kant van de Klapperstraat te laten slopen in afwachting van een nieuwbouw. De panden die de voorbije jaren werden aangekocht naast de vroegere hoofdingang in de Klapperstraat zullen verkocht worden zonder verplichting om een tribune te bouwen. De promotor krijgt wel de kans om de ondergrondse parking uit te breiden tot onder de tribune.

Betonrot in zwembad

Het is niet het enige bouwproject dat gepland staat in de omgeving van de sportzone. Het schepencollege heeft namelijk een ontwerper aangesteld die moeten onderzoeken wat de andere bouw- en woonmogelijkheden zijn in de sportzone. Het gaat onder andere om de spelers- en busparking tussen de hoofdtribune van de Freethiel en winkelketen Action, maar ook het verkeerspark aan de Meerminnendam kan in de etalage komen. Ook de zone rond het voormalige zwembad zal mee onderzocht worden. Het zwembad werd verbouwd tot sporthal voor gevechtsporten en turnen, maar er zou betonrot vastgesteld zijn. Het college zal binnenkort de knoop moeten doorhakken of renovatie nog de moeite loont. Als het voor de sloop kiest, opent dit heel wat opportuniteiten voor een project waarbij private projectontwikkelaars sportinfrastructuur bouwen in ruil voor woningen.

Niet volbouwen

“Het is zeker niet de bedoeling de hele sportzone vol te bouwen”, benadrukt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Anderzijds zijn er een aantal gronden die we misschien optimaler kunnen gebruiken. De spelersparking kan bijvoorbeeld overbouwd worden zonder dat dit ten koste gaat van de capaciteit. Het is de taak van de ontwerper om alle mogelijkheden op een rijtje te zetten voor het hele gebied. Voor bewoning is het sowieso interessant omdat we dicht tegen het centrum zitten en het is natuurlijk een groene en mooie omgeving om in te wonen. Er zal echter nog niet meteen een spade in de grond worden gestoken, want eerst moet dan wel een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt om bebouwing in de sportzone mogelijk te maken.”