Beveren krijgt 5 miljoen euro extra investeringsbudget dankzij nieuw Vlaamse regeerakkoord Kristof Pieters

06 oktober 2019

10u26 0 Beveren Beveren krijgt dankzij het nieuw Vlaams regeerakkoord één van de hoogste investeringstoelagen van Vlaanderen, namelijk bijna vijf miljoen euro. Dit is volgens schepen Filip Kegels te danken aan de enorme oppervlakte van het grondgebied.

Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen zodat ze kunnen blijven investeren. Voor Beveren betekent dat concreet 4.988.669 euro. “De nieuwe Vlaamse regering geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte”, legt schepen Filip Kegels (N-VA) uit. “Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, een belangrijke inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien. Niet onbelangrijk voor onze gemeente omdat we in het verleden het steeds moesten afleggen tegen de centrumsteden in Vlaanderen.”

Een bestemming voor de extra middelen is er nog niet maar volgens de schepen is het geld meer dan welkom. “We zitten met 8 deelgemeenten, een groot havengebied, de verstedelijking van Beveren en Melsele, de uitdagingen op vlak van mobiliteit, en de druk op de nog open ruimte. Met dit geld kunnen we extra investeringen voorzien die normaal niet in de

meerjarenplanning staan.” N-VA wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in veiligere fietspaden en wegen, betere toegankelijkheid voor senioren en mindervaliden, groenere omgeving, behoud van open ruimte en investeringen in onderwijs.”

Volgens oppositiepartij sp.a komt het extra geld echter vooral van de afschaffing van de woonbonus. Gemeenteraadslid Meline Rovillard roept op om het geld daarom te investeren in goedkopere bouwgronden en koopwoningen voor Beverse jongeren. Bouwgronden worden nu al goedkoper aangeboden afhankelijk van de band met de gemeente, de leeftijd, het aantal kinderen. Rovillard stelt voor om te onderzoeken of het systeem kan uitgebreid worden met koopwoningen.