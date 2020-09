Beveren gaat investeren in speelpleinen: “De huidige terreintjes zijn niet aangepast aan de leeftijd van de kinderen en zijn onvoldoende uitdagend” Kristof Pieters

07 september 2020

17u32 0 Beveren Beveren wil alle speelpleintjes vernieuwen. Uit een onderzoek is namelijk gebleken dat de speelterreintjes niet uitdagend genoeg zijn en vaak niet aangepast zijn aan de leeftijd van de kinderen die in de buurt wonen. Verder is er ook nood aan ‘hangplekken’ voor tieners.

“We hebben een plaatsbezoek gebracht aan alle speelpleintjes in de gemeente en een belevingsonderzoek gevoerd bij de kinderen. Die resultaten hebben we gekoppeld aan de demografische gegevens van de wijken”, zegt schepen van jeugd Katrien Claus (CD&V). Uit de resultaten van het belevingsonderzoek blijkt vooral dat de speeltoestellen niet aangepast zijn aan de leeftijd van de kinderen die in de buurt wonen. Een andere klacht is dat de speelterreintjes niet uitdagend genoeg zijn. De kinderen vragen geen nieuwe of spectaculaire spelelementen, maar vooral meer groen om in te spelen. Kortom: een speelruimte die creativiteit en fantasie prikkelt. Bij elke heraanleg van een speelplein gaan we nu eerst kijken naar de leeftijd van de kinderen die er wonen”, gaat de schepen verder. “Het ontbrak ons in het verleden vooral aan een visie van hoe speelpleinen aangelegd moeten worden. Nu hebben we eindelijk een duidelijke leidraad.”

Indeling in zones

Het onderzoek bracht ook aan het licht dat speeltoestellen voor verschillende leeftijden meestal te veel door elkaar staan opgesteld. Gevolg: kleintjes moeten ver stappen en tieners hangen rond de verkeerde speeltoestellen. Dat wekt irritaties op. Het studiebureau stelt daarom voor om speelterreinen voortaan in te delen in zones, volgens leeftijd of spelvorm.

Een andere conclusie is dat de inrichting van speelpleinen meestal niet overeenkomt met de noden die er in de buurt zijn. Algemeen genomen staan er vooral te veel toestellen voor kleine kinderen. Hierdoor wordt er weinig of niet gespeeld op de pleintjes. Een advies uit het speelruimteplan is om vooral speelprikkels te stimuleren in plaats van dure toestellen te plaatsen. “Dat kan al met niveauverschillen, zoals een heuvel, een put, boomstronken om op te klimmen en struikgewas waar kinderen zich in kunnen verstoppen.”

Buurt betrekken

Ook ligt er een aanbeveling op tafel om de buurt meer te betrekken bij de heraanleg van de speelpleinen. “Want een goede speelruimte is meer dan een verzameling speeltoestellen. Schakel ook landschapsarchitecten in en betrek de bewoners, school of jeugdbeweging bij het proces. Verder moet een speelplein ook een ontmoetingsruimte zijn voor iedereen die er woont, zeker op plekken waar weinig open ruimte is.”

Tot slot wil de gemeente ook meer aandacht geven aan ‘hangplekken’ voor tieners. “Door ze een aparte stek te bezorgen, zorgen ze niet voor overlast”, legt Claus uit. “We denken ook aan buitenfitnesstoestellen. Het is dus een hele evenwichtsoefening, maar het resultaat moet zijn dat de speelpleinen meer gebruikt zullen worden door de hele buurt.”