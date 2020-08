Beveren Festivalt zonder publiek vanop dak nieuw AC: “Nu pas merken we hoe we dit gemist hebben” Kristof Pieters

25 augustus 2020

14u11 10 Beveren Dit jaar is er geen Beveren Festivalt, maar komend weekend brengen de organisatoren van SingelB toch een vleugje festivalsfeer tot in de huiskamer. Een selectie dj’s, die normaal op het Gravenplein zou draaien, mocht een exclusieve showcase opnemen op het dakterras van het nieuwe administratief centrum.



Wie zondagavond over de N70 door Beveren reed zal ongetwijfeld vreemd hebben opgekeken van de vreemde lichtschijnselen en vuurbollen op het dak van het administratief centrum en politiekantoor. Het waren geen agenten die stiekem een feestje bouwden, maar wel een top secret showcase van de vzw SingelB in samenwerking met Studio Artfex.

Geen publiek toegelaten

“Toen het doek definitief viel over deze editie, hadden we meteen het plan om toch een alternatief te voorzien”, zegt voorzitter Davy Caluwé. “Het moest natuurlijk wel coronaproof zijn. Zo ontstond het idee om een aantal dj-sets via livestream tot bij de mensen thuis te brengen. Om praktische redenen is het wel vooraf opgenomen. Enerzijds omdat we zo alles vlot kunnen monteren, maar we wilden ook vermijden dat er toch mensen zouden afzakken naar het Gravenplein. We hadden namelijk enkele grote namen uitgenodigd zoals Discobaar A Moeder en Daniël Busser.”

Aanvankelijk wou de ploeg van Beveren Festivalt de showcase opnemen op het terras van jeugdcentrum Togenblik. “Maar toen viel ons oog plots op de werf van het nieuwe administratief centrum. Op de bovenste verdieping is een fantastisch dakterras. Dat leek ons geknipt. Gelukkig volgde al snel de toestemming van het college en ook de aannemer moest groen licht geven omdat het gebouw nog niet werd opgeleverd.”

Steun aan sector

Achter de mondmaskers was het moeilijk te zien, maar volgens Davy Caluwé waren er tijdens de opnames alleen maar blije gezichten. “Hoe dichter we tegen de datum kwamen van het festival, hoe meer het begon te wringen. Nu pas merken we hoe erg we dit allemaal gemist hebben. We zijn ook blij dat we een aantal dj’s en de mensen van het licht en geluid op deze manier ook een steuntje in de rug kunnen geven. Het budget hadden we normaal gebruikt voor de marketingcampagne. Met dit initiatief laten we echter ook even van ons horen. Het publiek mag er op rekenen dat we volgend jaar een extra inspanning gaan doen om hen in de watten te leggen.”

Opnieuw achter draaitafel

Het duo Icons is al vier jaar lang resident dj op Beveren Festivalt en mag telkens de eerste avond van Beveren Festivalt afsluiten. Arnaud en Manu Pepermans zijn er ook nu bij voor het online alternatief. “Dit is de eerste set die we draaien sinds vele maanden en wat hebben we dat gemist! Normaal hadden we een drukke zomer gehad maar door de coronacrisis was onze agenda plots helemaal blanco. Dit doet dan ook geweldig deugd. Het is een beetje raar zonder de feedback van publiek maar de locatie is wel uniek.”

Studio Artfex

Ook bij Studio Artfex is het een welkome afwisseling. “Eindelijk nog eens onze apparatuur voor licht en geluid vanonder het stof kunnen halen”, lacht Geoffrey Oelbrandt. Als bedrijf in de evenementensector is het alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. “We zoeken wel alternatieven zoals openluchtcinema, maar de festivals zijn belangrijke klanten die zijn weggevallen. We zijn dan ook meteen mee op de kar gesprongen toen ze ons vroegen om deze showcase technisch te ondersteunen.”



Het resultaat kan men bekijken op 28 en 29 augustus vanaf 19 uur via:

Website: https://www.beverenfestivalt.be/

Facebook: https://www.facebook.com/Beveren.Festivalt/

Twitter: https://twitter.com/BeverenFestival

Instagram: https://www.instagram.com/beverenfestivalt/