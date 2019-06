Beveren Festivalt gaat voluit voor beats en schrapt Live Stage Kristof Pieters

05 juni 2019

17u26 0 Beveren De organisatie van Beveren Festivalt heeft beslist om de programmatie vanaf dit jaar over een andere boeg te gooien. Ervaring heeft geleerd dat de DJ Stage aanzienlijk populairder bleek te zijn dan het Live podium. Daarom zal de nadruk dit jaar meer dan ooit op DJ’s worden gelegd.

Van 23 tot en met 25 augustus sluit Beveren Festivalt voor de achtste keer de zomervakantie in het Waasland af. Het driedaags evenement vindt plaats op het Gravenplein in Beveren. Op twee verschillende podia bieden ze plaats aan nationale en internationale artiesten. Anders dan de vorige jaren, wordt voor deze achtste editie voluit de kaart van de DJ Stage getrokken. Die bleek de voorbije jaren sowieso veel populairder te zijn dan het Live Podium. “Artiesten die echt een massa volk op de been brengen, zijn voor Beveren Festivalt financieel gewoon niet haalbaar en hebben vaak exclusiviteit op de grote festivals”, legt voorzitter David Caluwé uit. “Daarom hebben we ervoor gekozen om het Live podium in de DJ Stage ‘De Fabriek’ te verwerken en de focus bij de artiesten te verleggen naar beats.”

Toch wil de organisatie deze aanpassing geen stap terug noemen. “We blijven op hetzelfde aantal bezoekers mikken en zullen net als de voorbije jaren met enkele verrassende namen uitpakken.”.

Op vrijdag 23 augustus staat de grootste openluchtfuif van Beveren gepland, met DJ’s op twee podia. Reeds aangekondigd is Average Rob, bekend van Boitlyfe op Studio Brussel en zijn grappige Humo Festivalfilmpjes, samen met ‘Omdat Het Kan Soundsystem’. Zaterdag 24 augustus wordt het festivalterrein omgetoverd tot een heuse danstempel. Hiervoor zal onder meer Regi zorgen, die in 2016 ook de weide al in vuur en vlam zette.

Het Familie Festival gaat door op zondag 25 augustus. Hiervoor werd de populaire groep #LikeMe reeds aangekondigd en de tickets gaan als zoete broodjes de deur uit. Meer namen voor Beveren Festivalt worden de komende weken aangekondigd.

Toegangstickets voor het festival zijn nu reeds online te koop. De tickets zullen vanaf begin juli ook in verschillende voorverkooppunten worden verkocht. Meer info en tickets: www.beverenfestivalt.be.