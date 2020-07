Beveren Buiten moet vervroegd stoppen met openluchtcinema, ook geen optredens in augustus Kristof Pieters

28 juli 2020

18u47 0 Beveren Het moest een alternatief zijn voor de Beverse Feesten maar helaas heeft het coronavirus ook voor een vervroegd einde gezorgd van Beveren Buiten. De laatste film van de openluchtcinema zal op 31 juli gespeeld worden. Dat is beslist in samenspraak met de veiligheidscel van de gemeente Beveren.

Onder het motto ‘Beveren Buiten’ kon men normaal gezien de hele zomer gratis genieten van film, muziek en straattheater. De gemeente sloeg hiervoor voor het eerst de handen in elkaar met Studio 98. Door de heropflakkering van het coronavirus en de verstrengde maatregelen is er nu een streep getrokken door de optredens die voor augustus gepland waren. Ook de openluchtcinema krijgt een vervroegd einde. “31 juli zal de laatste film gespeeld worden. Om nog zoveel mogelijk mensen te laten genieten hebben we de programmatie licht aangepast”, laten de organisatoren weten. “We vinden het uiteraard erg jammer maar we zijn toch blij dat we duizenden mensen een toffe namiddag of avond hebben kunnen bieden in deze vreemde tijden.”