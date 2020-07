Beveren 2020 wil historisch grenspaal vanonder het zand halen Kristof Pieters

29 juli 2020

10u47 2 Kallo Oppositiepartij Beveren 2020 heeft op de gemeenteraad gevraagd om een historische grenspaal vanonder het zand te halen op de terreinen van de voormalige elektriciteitscentrale van EBES in Kallo.

In 1923 werden de provinciegrenzen hertekend. Om daarnaar te verwijzen werd een monumentale grenspaal geplaatst die sinds 1969 op de terreinen van EBES ligt. Met de werken aan de nieuwe Sigmadijk verdween de paal onder het zand. In de gemeenteraad wees Jan Creve het bestuur erop dat het monument er nog altijd staat. “Zij het grotendeels onder het zand”, licht hij toe. Creve stelt daarom aan het bestuur voor om actie te ondernemen en de bijna 100 jaar oude grenspaal eventueel vlakbij een nieuwe plaats te geven.

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is bereid dit te onderzoeken. “Ik wil eveneens bekijken of er geen globaal plan moet opgemaakt worden want er zijn nog grenspalen die bijna verdwenen zijn.”