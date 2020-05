Beveren 2020 wil dat gemeenteraad weer aan de slag kan: “Hier is men niet eens in staat om digitaal te vergaderen” Kristof Pieters

15 mei 2020

17u44 1 Beveren In Beveren vindt de gemeenteraad sinds het begin van de coronacrisis enkel plaats met de fractieleiders, burgemeester en algemeen directeur. Gemeenteraadsleden kunnen geen vragen stellen of tussenkomsten doen. Ook niet digitaal. “Dat een gemeente als Beveren niet verder geraakt dan een zitting die enkel kan beluisterd worden door de raadsleden is een absoluut zwaktebod,” vindt raadslid Annick Van de Vijver.

Eind april kregen de leden van de gemeenteraad van Beveren een brief van de voorzitter van de gemeenteraad dat ook de zitting van 26 mei zal verlopen met niet meer dan de fractieleiders en de burgemeester. De gemeenteraadsleden kunnen enkel de zitting volgen en naderhand stemmen. Maar ze kunnen niet tussenkomen op de zitting.

Oppositiepartij Beveren 2020 is verbaasd over het aanhouden van deze werkwijze. “We zijn ook bezorgd over het democratisch deficit dat hiermee ontstaat”, zegt Annick Van de Vijver. “In het beste geval komt er op deze manier pas eind juni – bijna vier maand na het opschorten van de normale werkzaamheden - een gemeenteraad waarin raadsleden opnieuw hun rol kunnen spelen. Ook de commissies zijn allemaal opgeschort. We hebben uiteraard alle begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin de gemeenteraad moet georganiseerd worden. Maar het komt ons toch voor dat in tegenstelling met andere gemeenten Beveren weinig of geen moeite doet om het verloop zodanig te organiseren dat tussenkomsten van de raadsleden mogelijk zijn.”

Volgens Beveren 2020 beschikt de gemeente toch over heel wat ruime infrastructuur. Momenteel worden miljoenen geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe Administratief Centrum. “In andere gemeenten waar men over veel minder middelen beschikt, maakt men wel maximaal gebruik van digitale platformen. Dat een gemeente als Beveren niet verder geraakt dan een zitting die enkel kan beluisterd worden door de raadsleden is een absoluut zwaktebod. Op deze manier blijven werken, meer dan twee maand na het begin van de crisis, twee weken na de heropening van de winkels, een week na de heropening van de scholen, vinden wij eigenlijk niet kunnen. In deze moeilijke tijden moeten de verkozenen meer nog dan anders hun taak kunnen opnemen.”