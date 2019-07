Beveren 2020 betreurt eindhalte van Waterbus in Fort Liefkenshoek Kristof Pieters

14 juli 2019

13u11 2 Beveren Oppositiepartij Beveren 2020 vindt het jammer dat de Waterbus geen halte krijgt in Doel. Het Havenbedrijf blijft bij haar standpunt dat het te onveilig is om de Waterbus de vaargeul van en naar het Deurganckdok te laten kruisen.

Al geruime tijd vraagt Beveren 2020 om de veerdienst tussen Doel en Lillo-fort te herstellen en om de dienstregeling van de waterbus uit te breiden tot in Doel. “De aanlegsteiger ligt er en werd recent nog goedgekeurd”, zegt gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens. “De kerncentrale is een van de grootste werkgevers in de Waaslandhaven en de aanlegsteiger in Doel ligt op wandelafstand. Maar ook voor het dorp Doel en werknemers vanuit Kieldrecht is het belangrijk om de waterbus te kunnen gebruiken. Ook voor het toerisme in het poldergebied is de aansluiting op de waterbus belangrijk. De recente halte tot in Fort Liefkenshoek ligt immers te ver van de polder en wordt gekenmerkt door een eentonig lang fietstraject doorheen het havengebied.”

Het gemeentebestuur zegt te hebben aangedrongen bij het Havenbedrijf maar die blijft bij haar oorspronkelijke standpunt. Het Fort Liefkenshoek is de eindhalte en de Waterbus zal dus niet voorbij het Deurgangdok varen. Volgens het Havenbedrijf is het niet veilig om tussen de grote containerschepen te varen. Om diezelfde reden werd ook de veerboot enkele jaren geleden afgeschaft.

Stevenheydens vindt dit onbegrijpelijk aangezien de waterbus een snel en wendbaar vaartuig is en er in andere Europese havens veerdiensten operationeel zijn in veel drukker vaarwater.