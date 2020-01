Betrapte dieven slaan op de vlucht Kristof Pieters

30 januari 2020

Dieven hebben maandagavond geprobeerd in te breken in een woning in de Klaprozenstraat in Melsele. De dieven vluchtten weg nadat de bewoonster het licht had aangestoken. De vrouw was wakker geworden nadat ze een knal had gehoord.