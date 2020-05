Bestuurster gewond bij kop-staartaanrijding op Kieldrechtsebaan Kristof Pieters

06 mei 2020

Verrebroek Op de Kieldrechtsebaan in Verrebroek is woensdagmiddag een vrouw gewond geraakt bij een kop-staartaanrijding.

De bestuurster reed omstreeks 13.20 uur met haar wagen achteraan in op een bestelwagen met aanhangwagen die vertraagde om rechtsaf de Bralstraat in te rijden. Een vrachtwagen die in de tegenovergestelde richting reed schampte een van de betrokken voertuigen nog licht. De vrachtwagenchauffeur en de bestuurder van de bestelwagen kwamen er met de schrik vanaf. De bestuurster van de auto werd naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de rijbaan een tijdje in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.