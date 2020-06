Bestuurster gewond bij aanrijding in Pastoor Steenssensstraat Kristof Pieters

11 juni 2020

Twee auto’s zijn woensdag om 11.50 uur met elkaar in aanrijding gekomen in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren. Een bestuurster raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.