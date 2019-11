Bestuurder wordt onwel en botst tegen paal Kristof Pieters

04 november 2019

Op het kruispunt van de Kasteeldreef met de Polenlaan in Beveren is zondag om 11.30 uur een auto tegen een paal gebotst. De bestuurder was onwel geworden en verloor de controle over het stuur. Het slachtoffer raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.