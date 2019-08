Bestuurder van auto rijdt twee fietsers aan en pleegt vluchtmisdrijf Kristof Pieters

20 augustus 2019

Op het kruispunt van de Zandstraat met de Oude Baan in Haasdonk is een auto in aanrijding gekomen met twee fietsers. De fietsers kwamen ten val en raakten lichtgewond. De bestuurder van de auto pleegde vluchtmisdrijf. Het ongeval gebeurde maandagavond om 23.54 uur. Op het kruispunt deden zich in het verleden nog al ongevallen voor. Chauffeurs laten zich soms verrassen door het dubbelrichtingsfietspad.