Bestuurder gewond na klap tegen verlichtingspaal Kristof Pieters

11 juli 2019

11u05 28 Doel Een bestuurder is donderdagochtend gewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen een verlichtingspaal reed. Door de klap brak de paal af.

Het ongeval gebeurde rond 7 uur op de Oostlangeweg in Doel. De bestuurder van een Renault, die uit de richting van de Kerncentrale kwam gereden, verloor in een bocht ter hoogte van het kruispunt met de Lindenhofstaat de controle over zijn wagen. Hij reed daarbij frontaal in op een betonnen verlichtingspaal. De paal brak daarbij af en kwam op de rijbaan terecht. De bestuurder raakte lichtgewond en werd naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan vrij te maken.