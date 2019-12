Bestuurder aan 95 km/uur geflitst in Baarstraat Kristof Pieters

05 december 2019

17u26 0 Waasland-Noord Van 18 november tot 1 december heeft de politie Waasland-Noord 6.557 voertuigen op hun snelheid gecontroleerd. 350 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid. Een bestuurder reed 95 km/u in de Baarstraat in Sint-Gillis-Waas. De toegelaten maximumsnelheid is er 50 kilometer per uur.

In Beveren waren er onder meer controles op de Oostlangeweg in Doel (720 gecontroleerd, 43 geflitst), in de Kerkstraat in Vrasene (720 gecontroleerd, 43 geflitst), de Dijkstraat in Melsele (701 gecontroleerd, 47 geflitst), Zandstraat in Haasdonk (548 gecontroleerd, 22 geflitst), de Gentseweg in Beveren (1.315 gecontroleerd, 44 geflitst), de Kerkstraat in Vrasene (787 gecontroleerd, 11 geflitst) en op de Grote Baan in Melsele (951 gecontroleerd, 5 geflitst). In Sint-Gillis-Waas werden bij twee controles in de Baarstraat een keer 19 chauffeurs geflitst op een totaal van 123 en bij een tweede controle 21 op een totaal van 142. Verder waren er nog controles in de Klingedijkstraat (438 gecontroleerd, 65 geflitst), de Houtvoortstraat (232 gecontroleerd, 9 geflitst en de Oude Molenstraat (503 gecontroleerd, 41 geflitst)