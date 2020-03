Benefietacties voor kankerpatiënten uitgesteld: “Maar donaties zijn meer dan ooit welkom” Kristof Pieters

13 maart 2020

17u54 32 Beveren Normaal gezien zouden er dit weekend twee benefietacties plaatsvinden voor twee verschillende kankerpatiënten, maar door het coronavirus moeten de initiatieven uitgesteld worden. Zowel het benefiet voor Caroline Colaes als dat voor Eva Scheers worden verplaatst naar juni. “Donaties blijven echter welkom, we kunnen het meer dan ooit gebruiken”, klinkt het.

Onder het motto ‘Een vol vak C voor Caroline’ was het de bedoeling om zaterdag een tribune met 500 plaatsen te vullen in de Freethiel voor de wedstrijd Waasland-Beveren tegen KAA Gent. Het gaat om een benefiet werd georganiseerd voor supporter Caroline Colaes, die recent het zware verdict te horen kreeg dat bij haar een hersentumor was gevonden waarvoor in ons land geen behandeling bestaat. Een immuuntherapie in Duitsland kan haar mogelijk wel helpen, maar deze behandeling kost 100.000 euro.

“De afgelasting van de wedstrijd is een stevige domper”, reageert haar vriend Sasha Van Bogaert. “We hadden al 400 kaarten verkocht. We hebben intussen al contact gehad met de club, maar pas volgende week zal er meer duidelijkheid zijn. Als de wedstrijd wordt verplaatst naar een latere datum bestaat bovendien nog altijd de kans dat die achter gesloten deuren gespeeld zal worden. We moeten dus afwachten hoe het verder gaat.”

Eetfestijn

Op zaterdag 28 maart zou een tweede benefiet voor Caroline doorgaan in de Freethiel, een eetfestijn met een optreden van The Golden Years Band. “Ook hiervoor zijn al 500 kaarten verkocht”, vervolgt Sasha. “Deze actie is intussen verplaatst naar 6 juni.” Het koppel kreeg intussen ook al heel wat vrije giften. “En die gaan we goed kunnen gebruiken. We hebben zopas het resultaat van een scan gekregen en de tumor is niet meer gegroeid. Dit betekent dat we de behandeling mogen verderzetten. Een eerste slag is gewonnen, maar er is nog een hele weg te gaan.”

Giften kunnen gestort worden op het rekeningnummer BE43 0018 7967 5801 op naam van Sasha Van Bogaert.

Benefietfuif

In jeugdhuis Togenblik zou zaterdag ook een benefiet plaatsvinden, voor Eva Scheers (39). Dit onder het motto ‘Let’s beat it’. Eva heeft borstkanker in een ver gevorderd stadium en kijkt nu ook naar het buitenland voor een geschikte behandeling. Vrienden en familie hebben intussen beslist om de benefietfuif in het jeugdhuis te verplaatsen naar 20 juni.

“Corona can’t beat us. De zaal is in lockdown maar wij niet. Wij blijven gaan!”, klinkt het strijdlustig bij het organisatieteam. “We hebben even gekeken om te verhuizen naar een privézaal. Dat kan, maar wel op eigen verantwoordelijkheid. We willen echter ook geen onnodige risico’s nemen en daarom is beslist om het benefiet te verplaatsen naar een latere datum.” Eva herstelt intussen thuis na een ziekenhuisopname. De chemotherapie heeft al veel van haar lichaam geëist en door het risico op besmetting door het coronavirus moet ze elk contact vermijden. “Omdat Eva het geld goed kan gebruiken om voedingssupplementen aan te kopen, gaan we wellicht al een deel van het ingezamelde geld bezorgen. We zijn ervan overtuigd dat Eva binnenkort een geschikte behandeling zal vinden en daarom zetten we de inzamelactie zeker verder. Een behandeling vinden is en blijft ons ultieme doel.”

Storten kan via het rekeningnummer BE65 7370 4626 4696 – KREDBEBB.