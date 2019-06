Benefiet wordt afscheidsevenement na overlijden van comapatiënt Dominique Lefèvre Kristof Pieters

25 juni 2019

16u40 5 Beveren Ex-voetballer Dominique Lefèvre is voorbije nacht op 37-jarige leeftijd overleden. De Beverenaar liep bij een verkeersongeval vorig jaar een hersentrauma op en lag sindsdien in coma. Dankzij de inspanningen van zijn jeugdvrienden kon Dominique naar ons land gerepatrieerd worden. Recent ging zijn gezondheid echter zienderogen achteruit. Zaterdag was normaal gezien een groot benefiet gepland. De organisatoren hebben intussen beslist om het niet af te gelasten, maar zullen er een eerbetoon en afscheidsevenement van maken.

Dominique ‘Domi’ Lefèvre kwam op 25 augustus vorig jaar in het Spaanse Barcelona ten val met een scooter en liep daarbij een hersentrauma op. Omdat hij al drie jaar in Spanje woonde, was een repatriëring naar ons land niet vanzelfsprekend. Zijn moeder Greet De Pauw getuigde in onze krant over de lange lijdensweg om haar zoon terug hier te krijgen. Ze kon wel rekenen op heel wat steun van jeugdvrienden van Dominique. Als oud-speler van onder meer KSK Kallo en Yellow Blue SK Beveren had hij hier nog een grote vriendenkring. Er werd zelfs een benefiet op touw gezet om de repatriëring te kunnen bekostigen. Sinds enkele maanden verbleef Dominique in het universitair ziekenhuis van Antwerpen. Daar is hij in de nacht van maandag op dinsdag overleden.

Geen uitzicht op verbetering

“Zijn gezondheid was op korte tijd erg achteruit gegaan”, getuigt moeder Greet. “Hij had verschillende infecties en zijn lichaam was eigenlijk helemaal uitgeput geraakt. Bovendien was er geen uitzicht op verbetering. Niemand wil als een plant verder leven, dat zou ook Dominique nooit gewild hebben. We moeten als familie realistisch zijn maar het blijft natuurlijk enorm zwaar als dat moment aanbreekt. Anderzijds zijn we wel dankbaar dat we nog afscheid konden nemen. Dankzij de repatriëring heb ik hem nog elke dag kunnen bezoeken. Toen zijn gezondheid achteruit ging, zijn ook zijn beste vrienden nog langs geweest om afscheid te nemen. Zijn repatriëring was dus zeker zinvol. Hij is nu zachtjes uit onze handen geglipt maar we konden tenminste wel naast zijn bed staan.”

Normaal gezien was er zaterdag een tweede benefiet gepland met onder meer Jean-Marie Pfaff en andere oude gloriën uit het Beverse voetbalverleden. Jonathan Bosman en Robin Cammaert hebben in samenspraak met de familie beslist om het evenement toch te laten doorgaan. “We gaan er nu een eerbetoon en afscheidsevenement van maken”, legt Jonathan uit. “Er zijn al veertig ploegen ingeschreven. Voor de eerste wedstrijden zullen we telkens een minuut stilte houden.” Met het ingezamelde geld willen de organisatoren in samenspraak met de familie hun steentje bijdragen bij de uitvaartplechtigheid. “De rest zal geschonken worden aan een goed doel. Door het plotse overlijden van Dominique hebben we hierover nog geen nieuwe afspraken kunnen maken maar we zullen daar later zeker nog over communiceren.”

De Dominique Lefèvre Cup gaat door op zaterdag 29 juni op de velden van KSK Kallo. De wedstrijd met de vedetten is om 14.30 uur.