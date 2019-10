Belgische en Braziliaanse politie pleiten voor gemengde onderzoeksteams in strijd tegen cocaïnetrafiek Kristof Pieters

02 oktober 2019

16u53 1 Beveren Zowel de Belgische als Braziliaanse politiediensten vragen voor de oprichting van gemengde onderzoeksteams om de drugssmokkel aan te pakken. Dat is meegedeeld tijdens een werkbezoek van het hoofd van de Braziliaanse federale politie, Mauricio Leite Valeixo. Samen met enkele Belgische collega’s bezocht hij onder meer de haven van Antwerpen, een draaischijf in de cocaïnetrafiek.

Beide politiediensten kwamen na het bezoek overeen dat zij bij hun gerechtelijke autoriteiten zullen pleiten voor de oprichting van Joint Investigation Teams. Dat zijn gemengde onderzoeksteams met zowel speurders van de Belgische als de Braziliaanse politie. Die teams zouden dan specifiek onderzoek voeren naar criminele organisaties actief in de cocaïnetrafiek.

Het bezoek vloeide voort uit de dienstreis die de federale politie in juni van dit jaar uitvoerde naar Brazilië en Colombia en kadert in de inspanningen van beide politiediensten om meer samen te werken in de strijd tegen de internationale cocaïnetrafiek. Brazilië is een belangrijk transitland voor de illegale uitvoer van cocaïne vanuit Latijns-Amerika naar West-Europa. Het tweede belangrijkste transitland na Colombia zelfs. Vorig jaar werd daarom al een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om expertise uit te wisselen via studiebezoeken en stages. De politie wil de drughandel ook meer gaan aanpakken bij de bron, dus in Zuid-Amerika zelf. Vorig jaar werd er daar al meer dan 50 ton cocaïne in beslag genomen met bestemming Antwerpse haven.

Er staat intussen al een nieuwe ontmoeting gepland, ditmaal om de expertise in de strijd tegen witwassen uit te wisselen. Om de criminele organisaties achter de drugshandel echt te raken, mag men zich immers niet beperken tot het in beslag nemen van ladingen cocaïne, maar wil men ook financiële onderzoeken voeren. Als men kan aantonen dat een vermogen illegaal werd verkregen, kan dit verbeurd worden verklaard. Tot slot werd besproken hoe de Belgische en Braziliaanse diensten nauwer kunnen samenwerken in de strijd tegen de handel in bedreigde diersoorten en illegale houtsoorten.