Belgisch kampioenschap KUBB in Doornpark: voor eerste maal ook categorie voor kinderen Kristof Pieters

21 augustus 2019

20u06 1 Beveren Op zaterdag 24 augustus vindt in Beveren de 13de editie van het Belgische Kampioenschap Kubb plaats. 88 teams van minstens 3 spelers strijden in het Doornpark vanaf 9 uur om de titel. Nieuw is het tornooi voor kinderen.

Dit tornooi, met meer dan 400 wedstrijden op één dag, wordt beslecht met de finale omstreeks 18.30 uur. Het deelnemersveld is zeer divers: naast de absolute top, is er ook ruimte voor recreanten en bedrijventeams. Helemaal nieuw dit jaar is een afzonderlijk tornooi voor kinderen.

Het populaire uit Zweden afkomstige werpspel kubb is vandaag de dag geen onbekende meer in Vlaanderen. Meer nog: zowel de Europese- als de Wereldtitel zijn sinds enkele weken in Belgische handen. Als mengvorm tussen pentaque en bowling, met heel eigen regels, verleidt het spelers van alle leeftijden. Tactiek en strategie zijn even belangrijk als werptechniek en concentratie.

Het Belgisch kampioenschap is nog steeds het grootste eendaags kubb-tornooi ter wereld en zal voor de tweede maal plaatsvinden in Beveren.

Inschrijven kan nog via http://www.kubbspel.be