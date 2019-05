Beklim de toren en bezoek de kerkschatten van Sint-Martinuskerk Kristof Pieters

31 mei 2019

17u26 0 Beveren Op zondag 2 juni gooit de Sint-Martinuskerk in Beveren de deuren open naar aanleiding van ‘Open Kerken-dag’. Een unieke kans om de toren eens te beklimmen.

Er is onder meer een fototentoonstelling, een Sint-Maartensroute en men kan de kerkschatten bezoeken. Er is ook een mogelijkheid om de toren te beklimmen. Men kan de klokken enkel begeleid bezichtigen vanaf 10 uur. Om de 45 minuten vertrekt de volgende groep. Dit kan enkel via reservatie: kerkbestuur9120@gmail.com of 0468 16 87 75. De inschrijvingen zijn beperkt en daarom zullen de eerste 100 inschrijvingen kunnen deelnemen. Opgelet: er zijn 96 treden naar boven en evenveel naar beneden. Oordopjes kunnen nuttig zijn en kinderen onder de 12 jaar zijn niet toegelaten.