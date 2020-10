Bejaarde man valt dood neer op straat na cafébezoek Kristof Pieters

07 oktober 2020

18u46 24 Beveren In de Prosper Van Raemdonckstraat in Beveren is woensdag een 87-jarige man dood aangetroffen op straat. Een buurtbewoner vond het slachtoffer op het voetpad. Ziekenwagen en MUG kwamen ter plaatse en probeerden de man nog te reanimeren, maar er kon helaas geen hulp meer baten.

Het slachtoffer woont in de Lindenlaan en had de dagelijkse gewoonte om een pintje te gaan drinken in een café in het centrum. Op terugweg naar huis werd hij echter plots onwel. Door zijn val op het voetpad liep de man een hoofdwonde op. Omdat de precieze doodsoorzaak aanvankelijk onduidelijk was, werd de brandweer ter plaatse gevraagd met een interventietent. Als snel werd echter duidelijk dat het om een natuurlijk overlijden ging. Volgens de MUG-arts kreeg de man een fatale hartaanval en was de val daar enkel een gevolg van.