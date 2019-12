Begraafplaatsen krijgen nieuw leven als dorpspark Kristof Pieters

17 december 2019

16u54 0 Beveren Het gemeentebestuur van Beveren gaat de begraafplaatsen in alle deelgemeenten de komende jaren vergroenen. Bij 85% van alle uitvaarten wordt vandaag al gekozen voor een crematie. Plaatsen die vrijkomen op het kerkhof zullen in de toekomst daarom worden aangeplant met bomen en struiken. Er komt ook een mogelijkheid om zich te laten begraven in biologisch afbreekbare urnen.

Beveren telt in totaal negen begraafplaatsen. In het meerjarenplan is nu een budget voorzien om die in de toekomst op een meer natuurlijke manier te gaan onderhouden. Waar mogelijk wil men het kerkhof ook een nieuwe functie geven als dorpspark. In Verrebroek is de spits afgebeten. Hier is een braakliggend perceel recent ingeplant en is er ook een bijenhotel geïnstalleerd. “We gaan de ruimte immers niet meer nodig hebben in de toekomst”, legt schepen Filip Kegels (N-VA) uit. “85% van alle overledenen wordt vandaag gecremeerd. De nabestaanden kiezen in de meeste gevallen voor uitstrooiing. In het andere geval wordt de urne bijgezet in een columbarium of urnenveld. Soms wordt de as ook gewoon thuis bewaard. De traditionele begraving zal langzaam maar zeker verdwijnen. We willen daar nu op anticiperen want als grafconcessies aflopen, dreigen er natuurlijk veel lege gaten te ontstaan op het kerkhof. Die gaten willen we opvullen met groen. Op die manier moet elke begraafplaats op termijn ook een soort dorpspark worden waar men niet alleen komt om een overledene te groeten maar ook voor de rust of een wandeling.”

Grasdals

De gemeente wil ook af van de traditionele structuren met verharde paden. “Uiteraard blijven we wel oog hebben voor de toegankelijkheid van het kerkhof maar we gaan dan eerder voor grasdals kiezen waarover ook rolstoelen kunnen rijden”, vervolgt Kegels.

De gemeente zal dit jaar ook onderzoeken waar het mogelijk is om begraven te worden in een biologisch afbreekbare urne. “We worden steeds vaker met die vraag geconfronteerd en we willen dat aanbod uiteraard ook voorzien.” Nadat een biologisch afbreekbare urne in de aarde is begraven, begint het afbraakproces. De urne zal dan na verloop van tijd vergaan, waarbij zowel de urne als de as wordt opgenomen in de natuur.

Gedenkzuilen

Er zullen ook gedenkzuilen komen aan de verschillende strooiweiden. “Ook dat is een vraag die al vaak gesteld is”, zegt de schepen. “Het is niet omdat men kiest voor uitstrooiing dat men ook kiest voor anonimiteit. Soms wordt het ook om financiële redenen gekozen. Daarom dat we op elke strooiweide een aantal gedenkzuilen zullen plaatsen. Die zullen worden vervaardigd uit hout zodat ze passen bij het parkkarakter. Net als bij een concessie kan men vervolgens voor een bepaalde periode een gegraveerde naamplaat laten aanbrengen. Net als bij een gewoon graf is dat niet eeuwigdurend maar voor de nabestaanden kan het wel een troost zijn dat ze een plaats hebben om te bezoeken.”