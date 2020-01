Beeld gestolen bij ontmanteling feestzaal Scala: “Erfstuk van de familie met grote emotionele waarde” Kristof Pieters

10 januari 2020

16u43 0 Beveren De ontmanteling van feestzaal Scala in de Stationsstraat in Beveren is in mineur geëindigd. Dieven gingen namelijk aan de haal met een beeld dat jarenlang de fontein sierde in de tuin. “Er stond heel wat waardevol materiaal gestockeerd maar uitgerekend dit beeld is verdwenen. Op zich is het wellicht niet zo waardevol maar het is een erfstuk van de familie”, zegt maître Jo Van Steerteghem. Op sociale media is nu een oproep geplaatst om het familiestuk terug te vinden.

De diefstal gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. Momenteel wordt de feestzaal ontmanteld nadat Scala in november definitief de deuren sloot. De oude cinema uit 1922 verdwijnt onder de sloophamer om plaats te maken voor appartementen. Zaakvoerder Eric Van Steerteghem en zijn twee zonen Jo en Nick zijn nu bezig met het weghalen van alle ornamenten. “Het beeldje was één van die stukken”, vertelt Jo. “Het is een erfstuk uit de familie van mijn echtgenote. Haar grootmoeder woonde in een statige villa en het beeld stond daar in de tuin. Ze weet niet precies hou oud het is maar zolang ze er kwam, maakte het deel uit van de tuin. Later heeft ze het gekregen en kreeg het een mooie plaats in de tuin van onze zaak. Het sierde 16 jaar lang de fontein in de tuin. We hadden het opzij gezet om mee te nemen maar donderdag bleek het verdwenen.”

Het beeld is gemaakt uit plaatster en is zo’n 60 cm hoog. “Een erg grote waarde heeft het wellicht niet”, vervolgt Jo. “De kunstenaar is niet bekend maar het heeft natuurlijk vooral een enorm grote emotionele waarde. Het is een erfstuk en dat maakt de diefstal erg pijnlijk.”

De dieven namen vreemd genoeg enkel het beeld mee en lieten de rest van het gestockeerde materiaal ongemoeid. “Vreemd want er stonden heel wat zaken die eigenlijk veel meer waard zijn. Ook meubilair hebben ze laten staan. We hebben wel gezien dat er vermoedelijk ook koperdieven over de vloer zijn geweest. In de tuin lag een hoop metaalafval en daar zijn stukken uit weggehaald.”

De familie heeft intussen een oproep geplaatst op sociale media in de hoop een spoor te vinden van het familiestuk. “We hebben al aangifte gedaan bij de politie maar hopen ook dat er misschien getuigen zijn. De dieven zijn via de tuin langs de kant van de Meidoornlaan gekomen. Het is wel opmerkelijk dat we uitgerekend nu geconfronteerd worden met een diefstal. In de 16 jaar dat we hier de feestzaal hebben, is er nooit een inbraak gebeurd. Nu we de zaak hebben stop gezet, worden we jammer genoeg beroofd.”

Wie iets verdacht heeft opgemerkt of weet waar het beeld zich bevindt, kan contact opnemen via jovansteerteghem@hotmail.com