Bebronna pakt uit met origineel alternatief voor gebrek aan huwelijksfeesten: zomerbar met zicht op de Schelde Kristof Pieters

17 juni 2020

19u00 0 Kallo Restaurant en feestzaal Bebronna organiseert nog tot eind augustus een zomerbar op het terras langs de Ketenislaan in Kallo. Zaakvoerder Bjorn Meersman ging op zoek naar een alternatief nu er geen enkele trouwfeest meer op de agenda staat. Elke dag zullen er andere activiteiten op het programma staan.

Bebronna heeft een uitzonderlijke ligging in het hartje van de Waaslandhaven. Het restaurant krijgt normaal gezien in de week vooral zakenmensen over de vloer voor een lunch en in het weekend is het een exclusieve feestlocatie. “Maar door de coronacrisis staat er de hele zomer lang geen enkel feest meer op de agenda”, legt Bjorn uit. “Ook de zakenlunches zijn heel beperkt op het moment.”

Tijdens de lockdown schakelde Bebronna met succes al over op takeaway. Nu de horeca mag heropenen besloot Bjorn Meersman om er een zomerbar te beginnen. “We hebben natuurlijk het zicht op de Schelde als een enorm grote troef. In het verleden was een zomerbar niet mogelijk omdat de zaak in de week soms volledig was afgehuurd voor feesten. Het is meermaals gebeurd dat mensen de verplaatsing maakten en we die dan vervolgens moesten teleurstellen. Daarom dat we dit initiatief nooit eerder hebben genomen maar nu willen de opportuniteit natuurlijke met beide handen grijpen.”

Er werd een buitenbar gebouwd en wat extra loungemeubilair geplaatst zodat er in totaal zo’n 150 zitplaatsen zijn. “Afhankelijk van de grootte van de bubbels natuurlijk”, lacht Bjorn. Zelf werkt het personeel met mondmasker en uniek is ook het bestellingsysteem. “Op elke tafel is er een QR-code die men kan inscannen en dan opent de menukaart op de smartphone”, legt Bjorn uit. “Men kan niet alleen bestellen maar ook meteen coronaproof afrekenen. Voor wie minder handig is met de gsm is er uiteraard nog altijd de mogelijkheid om op de traditionele manier te bestellen en te betalen.”

Elke dag zijn er ook verschillende activiteiten. Op maandag zijn dat ovenverse pizza’s, op dinsdag pilsjes aan 1,5 euro, op donderdag wordt de barbecue aangestoken en op vrijdag zijn alle drankjes 1+1 tussen 17 en 18 uur. De kinderen worden verwend op woensdag met pannenkoeken, ijsjes en animatie. Zaterdag kan men er terecht voor cocktails en op zondag is er een ontbijt.

De zomerbar is elke dag geopend vanaf 11 uur. Meer info: https://www.bebronna.be/