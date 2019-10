Basisschool krijgt fraaie nieuwbouw maar moet wel zijn ‘legendarische’ toren inleveren Kristof Pieters

10 oktober 2019

16u25 4 Melsele Een stuk Melseelse geschiedenis verdwijnt binnenkort onder de sloophamer. Om een antwoord te bieden aan het groeiend plaatsgebrek zal een deel van basisschool De Toren afgebroken worden en vervangen door een nieuwbouw met een heuse dakspeelplaats. De legendarische toren moet wel wijken om een veilige busstopplaats te kunnen realiseren. In totaal wordt er zo’n 7,5 miljoen euro geïnvesteerd.

Basisschool De Toren kampt al een hele tijd met plaatsgebrek door de sterke groei van het aantal leerlingen, 450 telt de school er momenteel. Door de inplanting van de school tussen de Hazaarddam, Kalishoekstraat en de Schoolstraat zijn er echter weinig uitbreidingsmogelijkheden. De gemeente kocht in het verleden al enkele woningen aan, maar zelfs dan moest de architect bijzonder inventief tewerk gaan.

“Het ontwerp dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgesteld, voorziet de afbraak van de oude vleugel langs de Schoolstraat”, zegt schepen van Onderwijs Katrien Claus (CD&V). “Het is ingrijpend, want hiermee verdwijnt er natuurlijk toch wel een beetje een dorpszicht, maar de architect heeft elke vierkante centimeter zoveel mogelijk proberen benutten en daarin is hij volgens ook geslaagd.”

Legendarische toren verdwijnt

Na de uitbreiding- en verbouwingswerken zal de school over drie klassen per leerjaar beschikken. Waar nu de refter en turnzaal is, komt een nieuwe vleugel. De refter blijft op het gelijkvloers, maar de turnzaal verhuist naar de bovenverdieping. Er zullen ook negen klaslokalen bijkomen. Die compenseren het verlies van twee klassen bij de sloop en het verwijderen van twee klascontainers. Ook de legendarische toren, waaraan de school zijn naam heeft ontleent, verdwijnt. “Maar we gaan zeker onze naam niet veranderen”, knipoogt directeur Marc Van de Vyver. “Aanvankelijk was het de bedoeling om een torentje te plaatsen op de nieuwbouw, maar dat viel nogal duur uit. In de plaats komt er een grote speeltoren langs de kant van de Hazaarddam.”

Het opofferen van de toren was ook nodig want door de aanleg van een buststopplaats gaat er ruimte verloren. “De Schoolstraat is een erg gevaarlijke en drukke verbindingsbaan en momenteel moeten bussen op straat stoppen om leerlingen op te halen en af te zetten”, legt de directeur uit. “We hebben gezocht naar een alternatief, maar dat is er niet. In de Kalishoekstraat kunnen bussen niet draaien.”

Dakspeelplaats

Er zal in twee fasen worden gewerkt. Eerst komt de nieuwbouw aan de beurt en in een volgende fase volgt de sanering van de oude vleugel. Op het gelijkvloers komt een kleuterrefter en de klassen worden ook heringedeeld en grondig verbouwd. Verder is er apart sanitair voor kleuters voorzien.

Om zoveel mogelijk ruimte te besparen, krijgt de school ook een dakspeelplaats bovenop de nieuwbouw. Die zal vermoedelijk voor de iets oudere leerlingen zijn. De fietsenberging, met een capaciteit voor 174 fietsen, verdwijnt half ondergronds zodat hier eveneens een dakspeelplaats mogelijk is. Die zal met een hellend vlak in kunstgras aansluitend op de bestaande speelplaats.

De refter en turnzaal in de nieuwbouw krijgen een aparte ingang zodat deze buiten de schooluren gebruikt kunnen worden. Onder meer Gym Waasland is vaste gebruiker van de turnzaal.

Aan het hele project hangt een stevig prijskaartje van 7,5 miljoen euro. Daarvan zal minstens 3,7 miljoen euro gesubsidieerd worden via AGION. Zodra die laatste het ontwerp goedkeurt, kan het dossier aanbesteed worden. De werken zouden dan in september volgend jaar kunnen starten. “De bouw zal uiteraard heel wat hinder met zich meebrengen”, beseft Van de Vyver. “We gaan tijdelijk extra containers moeten plaatsen, zelfs in de Hazaarddam. Maar het eindresultaat zal gezien mogen worden.”