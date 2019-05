Basisschool De Zonnepit onthult herdenkingsboom voor Lore (8) en Lucas (6) na familiedrama Kristof Pieters

25 mei 2019

17u22 0 Beveren Het had een groot feest moeten zijn maar in de plaats vond vandaag een herdenkingsplechtigheid plaats. Basisschool De Zonnepit verloor vorige week twee van haar leerlingen, Lore (8) en Lucas (6), bij een familiedrama. Het schoolfeest werd daarom geschrapt en vervangen door een moment van bezinning. Op de speelplaats werd een herdenkingsboom onthuld met daarop de namen van beide kinderen. “Op die manier zullen ze hier altijd voor een stuk aanwezig blijven”, zegt directrice Katrien Rossaert.

De verslagenheid in Vrasene is nog steeds groot na het plotse verlies van Lore en Lucas Stoop. De kinderen werden vorige week zondag vermoord in hun huis in de Mosselbank in Vrasene door hun vader. Die pleegde daarna zelfmoord door in Knokke van een bouwkraan te springen.

Basisschool De Zonnepit zou vandaag normaal gezien het jaarlijkse schoolfeest organiseren met een grote barbecue maar alle festiviteiten werden geschrapt en vervangen door een ingetogen moment van bezinning in aanwezigheid van ouders en leerlingen. Ook de moeder van Lore en Lucas woonde de plechtigheid bij net als de spelertjes van voetbalclub KFC Vrasene waarbij beide kinderen waren aangesloten.

Ballonnen met boodschap voor Lucas en Lore

Op de speelplaats werd een herdenkingsboom onthuld. “Aan de boom is een gedenkplaatje gehangen met daarop de namen van Lore en Lucas”, legt directrice Katrien Rossaert uit. “Het is een verwijzing naar het jeugdboek ‘Een boom vol herinneringen’, een verhaal dat we gebruikt hebben in het rouwproces bij de kinderen. Net als in het verhaal hebben we voor Lore en Lucas een herdenkingsboom. Op die manier blijven ze hier altijd voor een stuk aanwezig.”

De klasleerkrachten van Lore en Lucas lazen tijdens de plechtigheid een aantal herinneringen voor en ook de trainer van U7 nam kort het woord. De ouders mochten als slot een boodschap voor Lucas en Lore aan een ballon vastknopen. De ballonnen werden opgelaten waarna nog een minuut stilte volgde.

Emoties op creatieve manier geuit

Tijdens het herdenkingsmoment kregen alle aanwezigen ook de gelegenheid om in de stille ruimte het rouwregister te tekenen. Die ruimte werd de voorbije week ingericht door de klasgenootjes van Lore en Lucas. “Ze hebben hun emoties vooral op een creatieve manier geuit met tekeningen en andere werkjes”, vertelt een leerkracht. “Het is ook voor hen een enorm traumatische gebeurtenis. We hebben vorige week zondag alle ouders ingelicht en een meerderheid heeft vervolgens zelf de kinderen op de hoogte gebracht. Op school werden we de volgende dag bijgestaan door het CLB en de sociale dienst van de politie. We hebben niks verzwegen want zelfs op zo’n jonge leeftijd zouden ze toch snel vernemen wat er zich heeft afgespeeld. Ze zitten eigenlijk met dezelfde vragen als volwassenen. Dat een papa, iemand die ze blind vertrouwen, zijn kinderen meeneemt in de dood, is moeilijk te plaatsen. Niet alleen voor hen maar voor iedereen.”