Basisschool De Toren nodigt ouders uit voor virtuele opendeur Kristof Pieters

28 april 2020

18u17 2 Melsele De coronamaatregelen vragen flink wat creativiteit van de scholen. Bij De Toren in Melsele hebben ze alvast een originele alternatief gevonden voor de afgelaste infodagen. Ouders kunnen nu vanuit hun zetel een virtuele rondleiding krijgen in de school.

Basisschool De Toren ging voor het project in zee met regisseur Sammy Van de Velde uit Beveren. Die trok met de camera rond in de hele school. “Eigenlijk is het een rondleiding zoals de ouders die in normale omstandigheden ook hadden gekregen”, zegt directeur Marc Van de Vyver. “Dit jaar hadden we een nieuwe formule waarbij ik ouders aan de poort zou opwachten en we vervolgens klas per klas gingen bezoeken. Nu is hetzelfde gebeurd maar dan met een cameraman. Elke leerkracht kan zich voorstellen en een woordje richten tot de ouders en de kinderen.”

Het initiatief heeft succes, want intussen hebben er al enkele ouders een informatiepakket aangevraagd. “Ik sluit niet uit dat we dit in de toekomst nog eens herhalen, maar het fysiek contact kan zo’n virtuele opendeur natuurlijk niet vervangen. Ik spreek toch ook graag even persoonlijk met de ouders en zij kunnen dan ook vragen stellen. Maar in deze bijzondere tijden is het wel een geknipte manier om onze school te kunnen voorstellen.”



