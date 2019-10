Bas-reliëf aan gevel OC De Verre toont geschiedenis van Verrebroek Kristof Pieters

09 oktober 2019

11u57 0 Verrebroek Aan de gevel van OC De Verre is een bas-reliëf onthuld van plaatselijk kunstenaar Jozef Geerts. Het voorbije jaar leverde hij een huzarenstukje af door taferelen uit de geschiedenis van de poldergemeente te houwen uit een blok massief zandsteen van één ton zwaar.

De gemeente plaatste in het verleden enkele grote kunstwerken in de verschillende deelgemeenten zoals Net-Steen van Jef Mouton (Beveren Congooken), Feminité van Jean De Schutter (Haasdonk), De strijd van Aquarius van Luk Van Soom (Kallo), Grenzer van Stefaan van Biesen (Kieldrecht) en Stilte van Maen Florin (Vrasene). Vanaf nu heeft ook Verrebroek zijn een eigen kunstwerk. Het gaat om een werk van plaatselijke kunstenaar Jozef Geerts. Die is al vijftig jaar lang actief als kunstenaar. Zijn werk ‘Wij’, een zuil in arduin, staat op de binnenkoer van de academie in Sint-Niklaas. Voor het basreliëf zocht hij inspiratie in zijn eigen dorp. Het werk toont enerzijds het landbouwverleden en het turfsteken en anderzijds ook de haven die vlak naast het dorp grenst. Niko Van Stichel, directeur van d’Academie Beeld Sint-Niklaas, is onder de indruk. “Het lijkt een naïef werk maar schijn bedriegt want het heeft meerdere lagen. Het toont niet alleen de geschiedenis maar ook de strijd van het dorp. Die strijd tegen de oprukkende haven gaat trouwens nog altijd verder.”

De compositie met taferelen uit de geschiedenis van de poldergemeente werd uit een blok massief zandsteen van 1.000 kg gehouwen. Het werk kreeg als titel ‘En in de verte’. Het is zo’n 1 m hoog en 2,10 m breed en werd op een sokkel geplaatst tegen de gevel van het ontmoetingscentrum.