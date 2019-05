Banden gestolen van vier vrachtwagens in Nieuwlandstraat Kristof Pieters

21 mei 2019

Op een bedrijventerrein in de Nieuwlandstraat in Melsele hebben dieven de banden gestolen van vier vrachtwagens. De diefstal gebeurde vermoedelijk het voorbije weekend. Maandag werd er ook ingebroken in een appartement in de Willem Van Doornyckstraat in Haasdonk. Daar werden gsm’s gestolen.