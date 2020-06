Balans van 25 jaar paddenoverzet in het Waasland: 120.000 kikkers, padden en salamanders gered Kristof Pieters

13 juni 2020

11u31 0 Beveren/Kruibeke/Temse Natuurpunt Waasland heeft becijferd hoeveel dieren de tientallen vrijwilligers de voorbije 25 jaar hebben gered door de organisatie van een paddenoverzet. In onze regio werden maar liefst 120.000 kikkers, padden en salamanders van een gewisse dood gered.

Langs drukke wegen plaatsten vrijwilligers van Natuurpunt in samenwerking met verschillende gemeenten een lage afsluiting waardoor amfibieën de weg niet konden oversteken en terechtkwamen in ingegraven emmers. Vrijwilligers maakten die emmers tweemaal daags leeg, brachten de inhoud veilig over de weg en lieten de amfibieën vrij in een natuurgebied.

Natuurpunt Waasland dankt alle vrijwilligers, leerlingen en hun leerkrachten en uiteraard de gemeenten Beveren, Kruibeke en Temse voor hun medewerking en wil voor nog eens 25 jaar gaan.

De top drie: in Kallo werden 35.401 dieren overgezet, in Hamme 29.158 en in Temse 24.452.