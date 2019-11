Baggerwerken in Grote Geule moeten waterkwaliteit verbeteren Kristof Pieters

04 november 2019

16u15 3 Kieldrecht Een aannemer start nog deze week met het uitbaggeren van de Grote Geule in Kieldrecht. Tijdens deze baggerwerken wordt een deel van het doorheen de jaren opgestapelde slib geruimd. Zo’n 80.000 m3 slib zal weggehaald worden. Het doel van de werken is het verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit in dit unieke natuurgebied.

De baggerwerken gebeuren in opdracht van het Havenbedrijf en worden met Europese subsidies gerealiseerd. De werken zullen ongeveer twee maanden in beslag nemen. “Er zal weinig of geen hinder zijn voor de omwonenden”, verzekert schepen van Milieu Filip Kegels (N-VA). “Het geruimde slib wordt in een bekken langs de oever opgespoten en zal daar een tijdje ‘uitwateren’. Dat wil zeggen dat het waterrijke slib eerst moet uitdrogen en dus in volume verminderen. Metingen tonen aan dat het slib van goede kwaliteit is en daardoor kan het maximaal gebruikt worden om de omliggende akkers te bemesten. We wachten hiervoor nog de laatste onderzoeken en daarna gaan we landbouwers contacteren om te zien of ze interesse hebben. In het slib zitten veel nitraten. Het is dus ideaal om gronden te verrijken.”

Ter plaatse gestockeerd

In totaal wordt er zo’n 80.000 m3 slib weggehaald uit de Grote Geule. “Dit wordt ter plaatse gestockeerd op een laguneringsakker ter hoogte van de Sint-Korneliusstraat, tussen Meerdonk en Kieldrecht. Er staan daar amper huizen dus geurhinder moet niet gevreesd worden. Als het overtollig slib, deels of volledig, toch moet afgevoerd worden, zal dit via een speciale route gebeuren langs Oud Arenberg om het centrum van Kieldrecht en Verrebroek niet te belasten met werfverkeer. Het afvoeren zal echter ten vroegste in de zomer van 2020 gebeuren. Alle inwoners zijn intussen via een bewonersbrief op de hoogte gebracht. We wilden eerst nog een informatievergadering houden maar daarvoor was te weinig tijd. De werken moesten nog dit jaar starten om de subsidies te krijgen.”

Grote algenbloei

De baggerwerken zullen gebeuren met twee boten waarvan één kleiner exemplaren voor de ondiepere gedeelten. De bedoeling is vooral de waterkwaliteit te verbeteren. In de Grote Geule is er elk jaar een grote algenbloei met vissterfte tot gevolg. Door het nitraatrijke slib weg te halen wil men deze algenbloei beperken. “Maar het is ook de bedoeling om een biodiversiteit te verbeteren”, vervolgt Kegels. “Langs de oevers zullen er bijvoorbeeld meer rietkragen zich kunnen ontwikkelen. We zijn blij dat de nodige stappen nu worden gezet om dit prachtig stukje natuur veilig te stellen voor de toekomst.”

In een volgende fase zal er ook een ringgracht worden aangelegd rond de Grote Geule. Die zal het oppervlaktewater opvangen van de omliggende landbouwgronden zodat er niet zoveel meer nitraten in de geul belanden. Tot slot komt er ook nog een wandelpad rondom het gebied.