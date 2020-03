Badmintonclub BSV en volleybalclub TWV vieren 40-jarig bestaan Kristof Pieters

20u18 0 Melsele Badmintonclub BSV en volleybalclub TWV uit Melsele hebben hun 40-jarig bestaan gevierd. Dit robijnen jubileum werd gevierd met een diner in het Koetshuis van kasteel Cortewalle in Beveren.

Beide clubs werden 40 jaar geleden opgericht door Joke Van Vlaenderen, die trouwens nog steeds een actief lid is. De twee verenigingen worden bestuurd door Joke samen met Ingrid Vermeiren en Agnes Cleemput. De actieve dames en heren sporten elke week in sporthal ‘t Wit Zand in Melsele. Met uitzondering van de schoolvakanties, is er elke maandag van 11.45 tot 13.45 uur badminton en op vrijdag is er volleybal van 11.45 tot 13.15 uur.