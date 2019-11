AWV mikt op heropening gehavende Beverentunnel tegen avondspits: “Wees extra voorzichtig, slechts tijdelijke noodoplossing” ADN

27 november 2019

14u24

Bron: Belga 0 Beveren In de Beverentunnel op de Antwerpse R2 richting Nederland wordt vanmiddag volop gewerkt aan het verwijderen van gevallen of loshangende armaturen van de verlichting, nadat een vrachtwagen die over een lengte van ruim 150 meter had losgerukt. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) mikt naar eigen zeggen op de start van de avondspits, omstreeks 17 uur, om de tunnel weer voor het verkeer te kunnen openen.

Volgens AWV is vooral de verlichting een veiligheidsprobleem, aangezien er nog voldoende camera's over zouden zijn om de situatie te kunnen monitoren. "Aannemers controleren volop de armaturen en verwijderen diegene die loshangen", zegt Jef Schoenmaekers van AWV.

Voorzichtig

"Tegelijkertijd laten we ook al tijdelijke verlichting ophangen. Als alles volgens plan verloopt, hopen we tegen de avondspits weer verkeer door de tunnel te kunnen laten. We roepen bestuurders dan wel op extra voorzichtig te zijn, want het gaat slechts om een tijdelijke noodoplossing." Een structurele herstelling zou dan in de loop van de komende weken 's nachts worden ingepland.

Fileleed

Het probleem in de Beverentunnel zorgt vandaag al de hele dag voor fileleed in en rond de Waaslandhaven. Alle verkeer moet de snelweg verlaten via uitrit 10 Waaslandhaven-Zuid en de calamiteitenroute met letter U volgen tot oprit 11 Waaslandhaven-Noord, maar dat verloopt door de drukte bijzonder moeizaam. Er staat een file tot op de E34 en ook op de omleidingsroute over langere afstand, via de Kennedytunnel en de R1, moet je rekening houden met files.

AWV lanceert tunneldosering

Het AWV voert op 2 december overigens een systeem van tunneldosering in aan de Beverentunnel. Bij filevorming zou het aantal beschikbare rijstroken tijdelijk beperkt worden om de staart van de file uit de tunnel te halen en de veiligheid in de tunnel te verbeteren. Het invoeren van die maatregel zou door de grote schade van vandaag niet in gedrang komen.

Volgens AWV gebeuren er ter hoogte van de Beverentunnel richting Nederland regelmatig ongevallen, meestal in de staart van een file. Wanneer er net na de tunnel file ontstaat, vertraagt immers ook het verkeer in de tunnel en aankomend verkeer merkt dat blijkbaar vaak te laat op. In 2018 telde AWV 27 ongevallen, dit jaar zijn dat er nu al 26. “Omdat een ongeval in een tunnel een veel groter veiligheidsrisico stelt dan een ongeval in open lucht is het zeer belangrijk om die ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen”, aldus nog AWV.

Door een zwaar ongeval in de #Beverentunnel is de tunnel afgesloten. Vermijd de omgeving indien mogelijk. https://t.co/YJ3Bj4kKaf pic.twitter.com/rN0OnajuKm Gemeente Beveren(@ gemeenteBeveren) link

Eerder voerde AWV al een dynamische opheffing van het inhaalverbod en een snelheidsbeperking in en werd lichtenregeling aan het kruispunt na de afrit Waaslandhaven-Noord aangepakt.

De tunneldosering die maandag wordt ingevoerd, zal automatisch worden ingeschakeld wanneer er file wordt gedetecteerd op minstens een van de vijf meetlocaties in of net na de tunnel. De linkerrijstrook voor de tunnel zal dan worden afgekruist, zodat het verkeer er moet invoegen op de rechterrijstrook. Eens in de tunnel zijn weer de beide rijstroken volledig beschikbaar en kan het verkeer vlot rijden.

Voor het invoeren van de tunneldosering zijn geen grote werken nodig. Wel zullen er tekstkarren worden geplaatst langs de weg om de weggebruiker duidelijk te maken dat er aan tunneldoseren wordt gedaan.

De schade aan de #Beverentunnel #R2 is aanzienlijk. Herstellen wordt een hele klus, dus de tunnel zal nog urenlang dicht blijven richting Nederland. We zien zeer moeizaam verkeer op vele plaatsen in de omgeving. En uiteraard is het nu ook extra druk bij de #Kennedytunnel #R1. pic.twitter.com/W6OX3cSp5F Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link