Avondje uit naar het cultuurcentrum? Boek meteen ook een ‘cultuurbabysit’ voor de kinderen Joris Vergauwen

22 januari 2020

19u41 0 Beveren Wie naar een voorstelling wil in cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren kan voortaan ook een ‘cultuurbabysit’ boeken. Die komt thuis op de kinderen letten met een rugzak vol fijne boeken, kinderfilms en muziek.

Dit cultuurseizoen gaat het nog om een proefproject, bij drie voorstellingen in Ter Vesten. Als het succesvol is, wordt het vanaf volgend seizoen uitgebreid. Voor de ‘cultuurbabysits’ werkt cultuurcentrum Ter Vesten samen met de Gezinsbond van Beveren, die intussen al negen cultureel geïnspireerde kinderoppassers heeft klaargestoomd.

Als ouders tickets kopen voor een voorstelling in Ter Vesten kunnen ze meteen zo’n ‘cultuurbabysit’ aanvragen. Dat is uniek in Vlaanderen. “Als cultuurcentrum willen we iedereen bereiken. Niet voor iedereen is een cultureel avondje uit echter evident. Jonge ouders met kinderen bijvoorbeeld hebben het vaak moeilijk om een babysit te vinden. Daar wilden we iets op vinden”, aldus schepen voor Cultuur Ingeborg De Meulemeester (N-VA) en Ter Vesten-directeur Annelies Tyberghein. “Ouders die een ‘cultuurbabysit’ boeken, hebben dubbele winst. Ze kunnen zorgeloos naar het cultuurcentrum en hun kinderen krijgen meteen ook wat meer culturele bagage.”

“Er is meer dan Studio 100"

De cultuurbabysits krijgen een rugzak mee vanuit de bibliotheek, met voorleesboeken, kijkboeken, dvd’s met kinderfilms en cd’s met muziek, geïnspireerd op de voorstellingen in Ter Vesten. “Op die manier beleven de kinderen ook een fijne culturele avond, met fantasie, verbeeldingskracht en verwondering. Er is immers meer dan Studio 100 alleen. Het is toch ontzettend leuk dat we kinderen thuis een nieuwe culturele beleving kunnen bieden, een parallelle ervaring met de ouders in het cultuurcentrum bovendien.”

Ouders kunnen alleen genieten van dit aanbod als ze aangesloten zijn bij de Gezinsbond. Een cultuurbabysit kost evenveel als een gewone babysit bij de Gezinsbond. Dat is 5 euro per uur. “We hebben momenteel een 60-tal babysits in heel Beveren, waarvan er negen nu ook cultuurbabysit zijn”, aldus Ellen Rombaut van de Gezinsbond. “We zijn nog verder op zoek naar jongeren die zich hiervoor willen engageren. Er zijn geen extra vereisten aan verbonden. Het is gewoon een leuke en andere invulling van een avond. En als babysit kan je zelf óók verwonderd raken door al dat cultureel moois in de rugzak!”

Alle info bij CC Ter Vesten: 03/750.10.00, www.tervesten.be.