Autotransport rijdt in op stilstaande file op E34, één slachtoffer kritiek en snelweg afgesloten Kristof Pieters

04 oktober 2019

17u04 14 Beveren Op de E34 in Melsele is vrijdagmiddag rond 16 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij vier vrachtwagens betrokken zijn. Een autotransport is er ingereden op een stilstaande file. De hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse en de snelweg in de richting van Antwerpen is volledig afgesloten. Eén slachtoffer zat gekneld in een wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij is in kritieke toestand.

Een vrachtwagen geladen met auto’s reed volgens verschillende getuigen zonder remmen in op de staart van een file. De klap was enorm. Het ongeval deed zich voor ter hoogte van de brandweerkazerne van Melsele. Brandweermannen die aanwezig waren hoorden een enorme knal en zagen onmiddellijk de ernst van de situatie in. Zij snelden meteen ter plaatse.

De bestuurder van de vrachtwagen die op de file inreed, zat zwaar gekneld. De hulpdiensten hadden heel wat werk om de man te bevrijden. Zijn toestand is zeer kritiek. Door de klap kwam viel er ook een auto van het transport. In de aangereden vrachtwagen stonden een aantal vaten met een gevaarlijk chemisch product. De vaten kwamen op de rijbaan terecht maar sloegen gelukkig niet lek. Nog twee andere chauffeurs raakten licht gewond. De snelweg zal vermoedelijk nog tot vanavond laat afgesloten blijven. De verkeershinder is zeer groot.