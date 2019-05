Autopsie bevestigt doodsoorzaak Lore (8) en Lucas (6): vader vermoordde kinderen door hen te verdrinken Siebe De Voogt

22 mei 2019

11u56 0 Beveren De twee kinderen die zondag om het leven gebracht werden door hun vader, zijn gestorven door verdrinking. Dat heeft de autopsie uitgewezen en wordt bevestigd door het Brugse parket. De lichamen van Lore (8) en Lucas (6) werden in Knokke teruggevonden in de wagen van hun vader, die zich even verderop van het leven beroofde. In het gezin zouden al enige tijd problemen geweest zijn.

Tom Stoop (37) doodde zijn kinderen door hen te verdrinken, wellicht in de jacuzzi. Dat staat nu vast na de autopsie op de twee lichaampjes van Lore (8) en Lucas (6). “De autopsie op het lichaam van de vader moet nog plaatsvinden”, meldt het Brugse parket. “Het is ook nog wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek.”

De man uit het Oost-Vlaamse Beveren sprong zondagmorgen van een kraan langs de Kalvekeetdijk in Knokke. In zijn wagen die om de hoek geparkeerd stond, trof de politie de levenloze lichamen van zijn twee kinderen aan. Hun moeder kreeg het tragische nieuws te horen bij haar moeder. Volgens de vrouw was ze afgelopen weekend naar haar ouders gevlucht. Ze kwam ertoe met enkele gekneusde ribben. Het zou al de derde keer geweest zijn, dat ze mishandeld werd door haar man. De vrouw durfde evenwel geen klacht indienen. “Uit liefde voor de kinderen en uit schrik voor hem.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of zelfmoord1813.be.