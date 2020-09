Automobilist verliest controle en belandt in gracht Kristof Pieters

17 september 2020

12u52 0

In de Hofdam, in de polder tussen Melsele en Beveren, is woensdag rond 18 uur een bestuurder de controle over zijn wagen verloren. De auto raakte van de weg en belandde in de berm. De passagier raakte lichtgewond. De Hofdam maakt deel uit van de omleidingsroute voor de werken op de Melseledijk.