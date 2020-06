Auto tegen betonblok in Priemstraat: bestuurster gewond Kristof Pieters

26 juni 2020

11u22 0

In de Priemstraat in Melsele is een auto vrijdagochtend tegen een betonblok aangereden. De bestuurster raakte hierbij lichtgewond. Het ongeval gebeurde in de vroege uurtjes, rond 5 uur.