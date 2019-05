Auto’s belanden bovenop elkaar bij spectaculair ongeval in Beverentunnel Kristof Pieters

21 mei 2019

16u20 12 Beveren Bij een spectaculair ongeval in de Beverentunnel zijn dinsdagmiddag twee personenwagens bovenop elkaar terechtgekomen. Als bij wonder liepen de betrokken bestuurders slechts lichte verwondingen op.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.45 op het einde van de tunnel richting Stabroek. Door plotse filevorming moest het verkeer bruusk in de remmen en kwam het tot een kop-staartaanrijding met twee vrachtwagens en twee personenwagens. De bestuurder van een vrachtwagen een firma uit Nazareth reed in op zijn voorligger, een Skoda Octavia. Die werd door de klap onder zijn voorligger geduwd, een Opel Zafira. De Opel kwam tot slot op zijn beurt tegen de vrachtwagen voor hem tot stilstand. De betrokken bestuurders kwamen er met lichte verwondingen vanaf. Beide auto’s waren rijp voor de schroothoop en werden getakeld. De twee vrachtwagens liepen slechts lichte schade op en konden op eigen kracht verder rijden. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan vrij te maken. Het ongeval zorgde voor heel wat file. Het verkeer stond stil tot op de E34. Na anderhalf uur was de rijbaan vrijgemaakt.