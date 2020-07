Auto rijdt in op tractorsluis in Omloopdreef, tweede ongeval op week tijd Kristof Pieters

29 juli 2020

20u22 0 Beveren Voor de tweede keer op een week tijd heeft een autobestuurder schade opgelopen aan zijn wagen nadat hij in de Omloopdreef op de tractorsluis reed.

Halfweg de straat werd een tractorsluis aangelegd in de vorm van 3 betonnen blokken waar enkele landbouwvoertuigen over kunnen rijden. Hoewel een verkeersbord aan beide zijden van de straat waarschuwt voor het obstakel lieten twee bestuurders zich intussen toch vangen en reden ze hun carter stuk op het betonblok. Beide voertuigen liepen daardoor schade op en in beide gevallen moest de brandweer ter plaatse komen om olie op te kuisen.

Woensdag was het een BMW, bestuurd door een man uit Antwerpen, die verrast werd. De chauffeur verklaarde dat hij zijn GPS volgde en het verkeersbord dat de tractorsluis aangeeft niet had zien staan. Hij verklaarde ook dat het betonnen obstakel door het hoge gras niet zichtbaar was.