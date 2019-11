Auto over de kop bij frontale botsing in bocht op Haasdonkbaan Kristof Pieters

11 november 2019

17u28 8 Beveren Bij een frontale botsing tussen twee personenwagens op de Haasdonkbaan is maandagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het ongeval deed zich voor in één van de beruchte bochten ter hoogte van het kasteelpark Hof ter Saksen.

De bestuurder van een Mini, die richting Haasdonk reed, verloor in een bocht de controle over zijn voertuig en reed frontaal in op een Citroën die richting Beveren reed. De bestuurder van de Citroën raakte gewond en werd voor verzorging naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas gebracht. De Mini ging bij de botsing twee keer over de kop en belandde ook tegen een verlichtingspaal. De bestuurder bleef ongedeerd. Getuigen zagen hoe de automobilist van de Mini seconden voor het ongeval erg roekeloos over de bochtige weg scheurde en slipte op het watergladde wegdek. De rijbaan was meerdere uren in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.