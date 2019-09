Auto-inbreker opgeschrikt door buurtbewoner Kristof Pieters

05 september 2019

In de Appelstraat in Melsele werd er in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in een auto die geparkeerd stond op de oprit van een woning. Een raam werd ingeslagen. Er werd niets gestolen. Vermoedelijk werd de dief opgeschrikt door een buurtbewoner.