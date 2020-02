Auto in de gracht in Polderstraat, bestuurder lichtgewond Kristof Pieters

12 februari 2020

Op het kruispunt van de Polderstraat met de Muidam in Beveren is dinsdag omstreeks 12.45 uur een auto in de gracht terecht gekomen. De bestuurder werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.