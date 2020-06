Auto gestolen van oprit in Klaveren Aas Kristof Pieters

22 juni 2020

Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag een auto gestolen van op een oprit in de Klaveren Aas in Beveren. Van het voertuig en de dieven ontbreekt voorlopig elk spoor. De politie onderzoekt de zaak.