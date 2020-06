Auto gaat volledig in vlammen op na ongeval, bestuurder kan op eigen kracht uit wagen klimmen Kristof Pieters

05 juni 2020

19u02 0 Verrebroek In de Verrebroekstraat is vrijdag een auto volledig in vlammen opgegaan na een ongeval. De bestuurder kon op tijd zijn voertuig verlaten. Toen de hulpdiensten arriveerden stond de wagen al in lichterlaaie.

De chauffeur verloor om een nog ongekende over zijn wagen waarna het voertuig hard in de ondiepe gracht naast de weg belandde. De Volkswagen Golf vatte onmiddellijk vuur. De bestuurder kon gelukkig op eigen kracht de wagen verlaten. Hij raakte niet gewond. Bij aankomst van de opgeroepen brandweerposten van Melsele en Sint-Gillis-Waas was de auto al één grote vuurbol. De brand was wel snel onder controle. De rijbaan was tijdens de bluswerkzaamheden tijdelijk afgesloten voor het verkeer.