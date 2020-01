Auto gaat ‘s nachts in vlammen op: branddeskundige onderzoekt oorzaak JVS

23 januari 2020

12u02 0 Beveren In Beveren is woensdagnacht een auto volledig uitgebrand. De oorzaak is nog niet bekend.

Rond 3.45 uur werden bewoners van de Wilhelmietenlaan in Beveren opgeschrikt door een reeks luide knallen. Op straat stond een geparkeerde Audi in lichterlaaie. De brandweer van de posten Beveren en Melsele kwam ter plaatse, maar ze konden niet meer vermijden dat de auto helemaal uitbrandde. Door het snelle optreden raakten woningen in de straat niet beschadigd. Er raakte ook niemand gewond.

Omdat het om een verdachte brand gaat, is er een branddeskundige aangesteld die de oorzaak van de brand moet achterhalen. Het resultaat van dat onderzoek is nog niet bekend.