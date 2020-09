Auto gaat over de kop na aanrijding op kruispunt Kieldrechtse Baan Kristof Pieters

17 september 2020

18u20 0 Verrebroek Op het kruispunt van de Kieldrechtsebaan en de Hoge Wilde in Verrebroek is donderdagavond een auto over de kop gegaan na een aanrijding. Daarbij viel één lichtgewonde.

Het ongeval gebeurde rond 17 uur na een inhaalmanoeuvre op de Kieldrechtsebaan. De chauffeur van een bestelwagen stak een voorligger voorbij en zag te laat dat er voor deze auto nog een voertuig stond dat net linksaf de Hoge Wilde wou inslaan. De auto werd in de flank gegrepen en vloog over de kop. Het voertuig bleef op zijn dak liggen. De chauffeur raakte lichtgewond en kon op eigen kracht uit het wrak klauteren. De bestuurder van de aanrijdende bestelwagen bleef ongedeerd. Doordat de voertuigen in de berm tot stilstand kwamen, was er geen verkeershinder.