Auto gaat over de kop in Bergstraat, 2 inzittenden lichtgewond Kristof Pieters

01 november 2019

00u06 1 Haasdonk In de Bergstraat in Haasdonk is een auto woensdagavond over de kop gegaan. Daarbij vielen twee lichtgewonden.

De bestuurder van een Opel, die richting Haasdonk reed, verloor om een nog onduidelijke reden plots de controle over het stuur. De wagen ramde links van de weg een betonnen duiker en ging daarbij over de kop. De auto belandde op zijn dak op de rijbaan. De twee inzittenden liepen lichte verwondingen op. De wagen raakte zwaar beschadigd en werd getakeld. De brandweer kwam ter plaatse voor het opkuisen van brokstukken en olie. Het verkeer ondervond een tijdlang hinder in beide richtingen.